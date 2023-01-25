Майка Тайсона обвинили во втором изнасиловании

Бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу в тяжелом весе Майку Тайсону предъявлен иск на 5 миллионов долларов по обвинению в изнасиловании. Об этом пишет ABC.

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Женщина, подавшая иск заявила, что познакомилась с Тайсоном в ночном клубе в Олбани, штат Нью-Йорк, и была изнасилована спортсменом в лимузине, получив «физические, психологические и эмоциональные травмы».

«Я несколько раз говорила ему «нет» и просила прекратить. Затем он стянул с меня брюки и жестоко изнасиловал», - заявила она под присягой.

При этом подавшая иск женщина не указала дату нападения, заявив только, что оно произошло в начале 1990-х. Примерно в то же время, когда участница конкурса красоты Дезире Вашингтон обвинила боксера в изнасиловании в Индианаполисе. Тайсон был осужден по этому делу и отсидел в тюрьме три года.

«Женщина стремится сохранить свою анонимность, потому что, по ее словам, публикация ее имени, «несомненно, создаст риск дальнейшего морального вреда, преследования, насмешек и смущения»», - подчеркивается в статье.

Ранее стало известно, что Майк Тайсон избил пассажира в самолете авиакомпании JetBlue. Инцидент произошел перед вылетом рейса, следовавшего из Сан-Франциско во Флориду. Один из пассажиров, сидевших сзади, настойчиво пытался поговорить со спортсменом, игнорируя его просьбы успокоиться. В итоге Тайсон не выдержал и нанес мужчине несколько ударов по лицу, а затем покинул самолет.