Британские власти раскритиковали МОК за возможность допуска россиян

Правительство Великобритании считает неуместным заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске россиян для участия в международных соревнованиях. Об этом в четверг сообщила министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Соединенного Королевства Мишель Донелан.

По ее словам, такая позиция МОК неуместна в контексте конфликта на Украине. Донелан, которую цитирует газета Times, добавила, что Великобритания будет "в срочном порядке работать со странами-единомышленниками, чтобы обеспечить солидарность по этому вопросу".

В среду МОК призвал федерации по видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян, которые не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции, до соревнований. Также спортсмены должны полностью соблюдать Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения. В случае несоблюдения спортсменом каких-либо критериев допуска или строгих условий участия международные федерации или соответствующий организатор спортивных мероприятий должны немедленно снять его с соревнований, отстранить от дальнейших состязаний и сообщить об этом инциденте в МОК для принятия дальнейших мер.