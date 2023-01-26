На Australian Open задержан гражданин США за футболку с символом Z

После четвертьфинального матча Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) между сербом Новаком Джоковичем и Андреем Рублевым полиция задержала четырех болельщиков. Об этом сообщает Kurir.
Они скандировали «Сербия — Россия», а также вывесили российский флаг с изображением президента России Владимира Путина. Напомним, что российская символика запрещена на турнире. Отечественные теннисисты допущены до соревнований в качестве нейтральных спортсменов без указания страны и флага.
Один из задержанных полицией болельщиков, серб, имеющий паспорт гражданина США, Зоран Павлович рассказал детали своего задержания.
«Я им сразу сказал, что меня зовут Зоран и что я известен футболками с буквой «Z». Я показал им документы, и сотрудники полиции вежливо извинились передо мной и отпустили. Я гражданин США, у меня никогда не было проблем, где бы я ни был», — отметил Павлович.
Напомним, что вчера Джокович в трех сетах переиграл Рублева (6:1, 6:2, 6:4) и вышел в полуфинал турнира. В 1/2 серб встретится с американцем Томми Полом. Стоит отметить, что во втором полуфинале сыграет представитель России Карен Хачанов. Его соперником станет Стефанос Циципас.