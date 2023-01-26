На Australian Open задержан гражданин США за футболку с символом Z

«Я им сразу сказал, что меня зовут Зоран и что я известен футболками с буквой «Z». Я показал им документы, и сотрудники полиции вежливо извинились передо мной и отпустили. Я гражданин США, у меня никогда не было проблем, где бы я ни был», — отметил Павлович.