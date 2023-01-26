Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+6° в 
USD 68.96EUR 74.96
Войти в почту
1 час назад

Брат Дани Алвеса отреагировал на арест футболиста

Спорт день за днем

Брат бывшего защитника «Барселоны» и национальной сборной Бразилии Дани Алвеса Ней Алвес отреагировал на арест своего родственника. Футболист обвиняется в изнасиловании.

Брат Дани Алвеса отреагировал на арест футболиста
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

«Мы обязательно сделаем всё возможное, чтобы вытащить моего брата из этой демонически-дьявольской схемы, в которую его втянули», – цитирует Нея Алвеса издание AS.

Накануне стало известно, что у полиции появились доказательства вины Дани Алвеса в изнасиловании девушки в ночном заведении. Бывший футболист может получить тюремный срок от 4 до 12 лет. По версии предполагаемой жертвы, Алвес домогался ее 30 декабря в клубе Sutton.

В «Барселоне» защитник завоевал 23 титула, включая несколько побед в чемпионате Испании и в Лиге чемпионов.

Около спорта,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители