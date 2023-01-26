Брат Дани Алвеса отреагировал на арест футболиста

Брат бывшего защитника «Барселоны» и национальной сборной Бразилии Дани Алвеса Ней Алвес отреагировал на арест своего родственника. Футболист обвиняется в изнасиловании.

«Мы обязательно сделаем всё возможное, чтобы вытащить моего брата из этой демонически-дьявольской схемы, в которую его втянули», – цитирует Нея Алвеса издание AS.

Накануне стало известно, что у полиции появились доказательства вины Дани Алвеса в изнасиловании девушки в ночном заведении. Бывший футболист может получить тюремный срок от 4 до 12 лет. По версии предполагаемой жертвы, Алвес домогался ее 30 декабря в клубе Sutton.