Южнокорейский чемпион по фигурному катанию получил четыре года тюрьмы за попытку изнасилования

Бывший южнокорейский фигурист Ли Гю Хён приговорен к четырем годам тюремного заключения за попытку изнасилования несовершеннолетней ученицы, сообщает агентство Рёнхап.
Отделение районного суда Ыйджонбу признало 42 летнего Ли виновным в растлении и попытке изнасилования девушки, а также в незаконной видеосъемке преступления в начале прошлого года. Потерпевшей на тот момент было 18 лет. Суд также запретил ему работать в детских учреждениях в течение 10 лет и обязал пройти 50 часовой курс программы по профилактике жестокого обращения с детьми.
Ли Гю Хён — восьмикратный чемпион Южной Кореи в одиночном катании. Он представлял страну на Олимпийских играх в 1998 и 2002 годах, выступал на нескольких чемпионатах мира. Ли Гю Хён — младший брат пятикратного чемпиона мира по конькобежному спорту Ли Гю Хёка.