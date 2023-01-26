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1 час назад

Восьмикратный чемпион Южной Кореи по фигурному катанию получил четыре года тюрьмы за попытку изнасилования

Матч ТВ

Бывший южнокорейский фигурист Ли Гю Хён приговорен к четырем годам тюремного заключения за попытку изнасилования несовершеннолетней ученицы, сообщает агентство Рёнхап.

Южнокорейский чемпион по фигурному катанию получил четыре года тюрьмы за попытку изнасилования
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отделение районного суда Ыйджонбу признало 42 летнего Ли виновным в растлении и попытке изнасилования девушки, а также в незаконной видеосъемке преступления в начале прошлого года. Потерпевшей на тот момент было 18 лет. Суд также запретил ему работать в детских учреждениях в течение 10 лет и обязал пройти 50 часовой курс программы по профилактике жестокого обращения с детьми.

Ли Гю Хён — восьмикратный чемпион Южной Кореи в одиночном катании. Он представлял страну на Олимпийских играх в 1998 и 2002 годах, выступал на нескольких чемпионатах мира. Ли Гю Хён — младший брат пятикратного чемпиона мира по конькобежному спорту Ли Гю Хёка.

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