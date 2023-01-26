Южнокорейский чемпион по фигурному катанию получил четыре года тюрьмы за попытку изнасилования

Отделение районного суда Ыйджонбу признало 42 летнего Ли виновным в растлении и попытке изнасилования девушки, а также в незаконной видеосъемке преступления в начале прошлого года. Потерпевшей на тот момент было 18 лет. Суд также запретил ему работать в детских учреждениях в течение 10 лет и обязал пройти 50 часовой курс программы по профилактике жестокого обращения с детьми.