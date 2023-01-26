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40 минут назад

Роднина назвала требования МОК по допуску российских спортсменов провокационными

Газета.Ru

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении Международного олимпийского комитета (МОК) по возможному допуску российских и белорусских спортсменов до соревнований. В заявлении сказано, что не исключается допуск тех атлетов, которые не поддерживали специальную военную операцию на Украине. Роднина назвала предложение МОК провокацинным.

Роднина назвала требование МОК к россиянам провокационным
Фото: ТАССТАСС

«Это просто провокационное предложение — понятное дело, что мы его никогда не примем. Это попытка расколоть спортсменов, расколоть общество. Если у нас уже была история, когда мы выступали без флага и без гимна, то мы пошли на это, потому что понимали: у нас были проблемы, было отобрано достаточное количество медалей из-за положительных допинг-проб. Понимая свою ответственность и вину, мы пошли на такие шаги. Но сейчас, конечно, мерзкая ситуация. Спортсмены вообще ни в чем не виноваты. Плюс в Олимпийской хартии совершенно четко сказано, что неважно, какой паспорт имеет спортсмен», — сказала Роднина «Газете.Ru».

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.

МОК назвал условие для допуска россиян до турниров

Ранее министр спорта России Олег Матыцин назвал недопустимыми условия МОК о допуске на основе отношения к СВО.

Около спорта,Олег Матыцин,Ирина Роднина,Госдума,
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