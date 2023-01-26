Роднина назвала требование МОК к россиянам провокационным

«Это просто провокационное предложение — понятное дело, что мы его никогда не примем. Это попытка расколоть спортсменов, расколоть общество. Если у нас уже была история, когда мы выступали без флага и без гимна, то мы пошли на это, потому что понимали: у нас были проблемы, было отобрано достаточное количество медалей из-за положительных допинг-проб. Понимая свою ответственность и вину, мы пошли на такие шаги. Но сейчас, конечно, мерзкая ситуация. Спортсмены вообще ни в чем не виноваты. Плюс в Олимпийской хартии совершенно четко сказано, что неважно, какой паспорт имеет спортсмен», — сказала Роднина «Газете.Ru».