Роднина назвала требование МОК к россиянам провокационным

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении Международного олимпийского комитета (МОК) по возможному допуску российских и белорусских спортсменов до соревнований. В заявлении сказано, что не исключается допуск тех атлетов, которые не поддерживали специальную военную операцию на Украине. Роднина назвала предложение МОК провокацинным.
«Это просто провокационное предложение — понятное дело, что мы его никогда не примем. Это попытка расколоть спортсменов, расколоть общество. Если у нас уже была история, когда мы выступали без флага и без гимна, то мы пошли на это, потому что понимали: у нас были проблемы, было отобрано достаточное количество медалей из-за положительных допинг-проб. Понимая свою ответственность и вину, мы пошли на такие шаги. Но сейчас, конечно, мерзкая ситуация. Спортсмены вообще ни в чем не виноваты. Плюс в Олимпийской хартии совершенно четко сказано, что неважно, какой паспорт имеет спортсмен», — сказала Роднина «Газете.Ru».
В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.
Ранее министр спорта России Олег Матыцин назвал недопустимыми условия МОК о допуске на основе отношения к СВО.