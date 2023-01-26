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2 часа назад

Жену Икарди подозревают в измене с игроком «Спартака»

Испанский журналист Хорди Мартин в своих соцсетях сообщил, что Ванда Нара, жена нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди, могла изменить своему супругу с форвардом московского «Спартака» Кейта Бальде.

Жену Икарди подозревают в измене с игроком «Спартака»
Фото: СоцсетиСоцсети

Как отмечает журналист, Нара прилетала в Дубай, где «Спартак» проводит тренировочные сборы, и останавливалась в одном отеле с Бальде.

Икарди уже не раз сомневался в верности своей жены. Подозрения в отношении Бальде у него возникли, когда они вместе выступали за «Интер». Сейчас аргентинец выступает в Турции. Его отношения с Нарой постоянно становятся достоянием общественности. Недавно парочка снова поругалась и разошлась.

Бальде стал игроком «Спартака» летом 2022 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) сенегалец принял участие лишь в одном матче в связи с тем, что он нарушил процедуру допинг-контроля еще во время выступлений за итальянский «Кальяри». Бальде был дисквалифицирован до 5 декабря 2022 года.

Из-за отстранения Бальде не смог принять участие в товарищеских матчах сборной Сенегала с командами Боливии и Ирана, на которые был вызван в конце прошлого года.

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