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2 часа назад

Левитин назвал успехом заявление МОК по возможному допуску россиян к соревнованиям

Деловая газета "Взгляд"

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе уже является успехом, заявил секретарь Госсовета, вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Левитин.

Левитин прокомментировал заявление МОК по возможному допуску спортсменов из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, это решение МОК является успехом, олимпийская общественность понимает, что проводить Олимпиаду без российских спортсменов нельзя, передает ТАСС.

«Детали – это, конечно, рекомендации, мы ждем, когда они выйдут международным федерациям. У нас нет еще рекомендаций, как только международные федерации получат рекомендации, они проинформируют нас. И после этого начнется уже проработка», – сказал Левитин.

Ранее МОК предложил допустить россиян и белорусов, которые не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО), до международных соревнований в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий.

Около спорта,Игорь Левитин,
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