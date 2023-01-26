Губерниев высказался о возможном участии России в Азиатских играх

«Без сомнений, предложение интересное. Но надо смотреть, значит ли это, что мы забудем о европейских институтах. Соревнования были бы весьма интересными. Главное, чтобы нас не обманули: предложили, а будут ли хотеть страны, чтобы мы там приняли участие.