В Норвегии назвали недопустимым допуск россиян до соревнований

Президент Спортивной федерации Норвегии Берит Кьелль раскритиковала инициативу Международного олимпийского комитета (МОК) рассмотреть возможность допуска российских и белорусских спортсменов до международных соревнований при соблюдении определенных условий. Кьелль подчеркнула, что хотя большинство членов исполкома МОК, прошедшего 25 января, согласилось с этим предложением, необходимо придерживаться прежней позиции.

«В нынешней ситуации недопустимо разрешать российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях. Большинство участников исполкома заявили, что национальность спортсмена не должна определять его право участвовать в турнирах. Но в случае с россиянами и белорусами мы должны придерживаться жесткой позиции», — сказала Кьелль в интервью NRK.

Напомним, что в конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов на любые турниры.

После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК Томаса Баха, пока остается открытым. При этом сам Бах уже неоднократно выступал с заявлениями о необходимости продления санкций против российских атлетов.

Вместе с тем, накануне МОК заявил, что не исключается возможность допуска россиян и белорусов при условии, что они не поддерживали российскую спецоперацию на Украине. Такие спортсмены смогут выступать только в нейтральном статусе, им будет необходимо пройти предварительную проверку, в том числе на допинг.