Лыжница Степанова цитатой Черчилля ответила на заявление МОК

— Уверена, что мы вернемся на международные соревнования, причем все вместе либо никак. Я оптимист и не вижу особой пользы быть чем то еще, как говорил один британский политический лидер (Уинстон Черчилль — ред.). Он тоже пытался сдерживать русских и не пускать. Только он, в отличие от нынешних западных политиков, был реалистом и знал предел своих возможностей, — сказала Степанова в Telegram канале, подписав пост «МОК продолжает впечатлять большим количеством шума без конкретики».