Лыжница Степанова цитатой Черчилля ответила на заявление МОК

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова, комментируя заявление Международного олимпийского комитета (МОК) об участии россиян в международных турнирах, процитировала британского политика Уинстона Черчилля.
В среду МОК заявил, что рассмотрит возможность допуска до международных стартов в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов, которые не выступали с активной поддержкой СВО. В большинстве видов спорта на фоне ситуации на Украине российские спортсмены были лишены возможности выступать на международных турнирах.
— Уверена, что мы вернемся на международные соревнования, причем все вместе либо никак. Я оптимист и не вижу особой пользы быть чем то еще, как говорил один британский политический лидер (Уинстон Черчилль — ред.). Он тоже пытался сдерживать русских и не пускать. Только он, в отличие от нынешних западных политиков, был реалистом и знал предел своих возможностей, — сказала Степанова в Telegram канале, подписав пост «МОК продолжает впечатлять большим количеством шума без конкретики».
Степанова завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в составе женской эстафеты.