Тарасова отреагировала на приглашение спортсменов из РФ на Азиатские игры

Приглашение на Азиатские игры является хорошим знаком для российских спортсменов и возможностью участвовать в международных соревнованиях. Такое мнение ТАСС в четверг высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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В четверг стало известно, что Олимпийский совет Азии предложил российским и белорусским спортсменам принять участие в Азиатских играх при соблюдении условий Международного олимпийского комитета (МОК). МОК днем ранее предложил допустить россиян и белорусов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО), до международных соревнований в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий.

"Нужно пользоваться возможностями. Спортсменам нужно участвовать в международных соревнованиях. То, что появилась возможность участвовать в азиатских турнирах, это очень хороший знак", - сказала Тарасова.