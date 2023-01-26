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49 минут назад

Жулин — о заявлении МОК: «Наметились какие-то перемены в лучшую сторону»

Матч ТВ

Олимпийский призер, тренер по фигурному катанию Александр Жулин отреагировал на заявление Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян и белорусов на соревнования, отметив, что в этом вопросе наметились позитивные изменения.

Жулин — о заявлении МОК: «Наметились какие-то перемены в лучшую сторону»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В среду МОК заявил, что рассмотрит возможность допуска до международных стартов в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов, которые не выступали с активной поддержкой СВО. В большинстве видов спорта на фоне ситуации на Украине представители РФ и Белоруссии были лишены возможности выступать на международных турнирах.

— У меня такое ощущение, что наметились какие то перемены в лучшую сторону. Мне кажется, будет трудно развиваться и продолжаться. Что касаемо России, у меня какие то позитивные мысли на этот счёт. Мне кажется, что без нас плохо и они скоро это поймут, да и вообще, такое ощущение, что скоро все будут выступать, — сказал Жулин Metaratings.ru.

Источник:Metaratings.ru

Около спорта,Александр Жулин,
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