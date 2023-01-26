Жулин — о заявлении МОК: «Наметились какие-то перемены в лучшую сторону»

— У меня такое ощущение, что наметились какие то перемены в лучшую сторону. Мне кажется, будет трудно развиваться и продолжаться. Что касаемо России, у меня какие то позитивные мысли на этот счёт. Мне кажется, что без нас плохо и они скоро это поймут, да и вообще, такое ощущение, что скоро все будут выступать, — сказал Жулин Metaratings.ru.