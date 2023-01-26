На Украине предложили бойкот Олимпиады в случае допуска россиян

Национальный олимпийский комитет Украины считает принципиальным запрет на участие в международных турнирах для российских и белорусских спортсменов, в случае их допуска до международных соревнований на условиях Международного олимпийского комитета (МОК) украинские атлеты могут бойкотировать Олимпийские игры. Об этом в четверг на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) сообщил министр молодежи и спорта Украины, президент Национального олимпийского комитета (НОК) страны Вадим Гутцайт.
МОК 25 января предложил допустить россиян и белорусов, которые не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО), до международных соревнований в нейтральном статусе при выполнении ряда условий.
"В рамках консультаций, организованных МОК, к сожалению, вопрос допуска россиян и белорусов и поднимался большинством НОКов. Украина и некоторые государства-партнеры выступили против этого до завершения агрессии. Для всего украинского общества это принципиальный вопрос", - написал Гутцайт.
"В настоящее время идет работа по дальнейшим возможным шагам и первоочередным мерам для продления санкций и недопуска россиян и белорусов к международным соревнованиям. Если нас не услышат, я не исключаю возможности, что мы будем бойкотировать и откажемся от участия в Олимпийских играх", - добавил он.
28 февраля прошлого года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине, большинство спортивных федераций прислушались к рекомендациям.