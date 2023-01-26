«С каких это пор стало незаконным? В каком законе сказано, что российский флаг стал нелегальным? Полицейский смотрел на меня в смятении, когда я спросил: "почему мои демократические права нарушены? Я хочу поддержать российских и сербских братьев, и почему вы мне говорите, что я не могу это сделать?". Он ответил, что Федерация тенниса Австралии так сказала. И с каких пор эта ассоциация подменила международное право?» — добавил Сибич.