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1 час назад

Сербский болельщик раскрыл мотивы поднятия флага РФ на Australian Open

Елена Прошина

Австралийский серб Слободан Сибич в разговоре с «РИА Новости» раскрыл мотивы поднятия флага России на Australian Open. По его словам, он хотел остановить русофобию.

Ранее сообщалось, что на чемпионате по теннису в Австралии во время игры серба Новака Джоковича и россиянина Андрея Рублева сербские болельщики подняли флаги России, на одном из них даже был портрет президента РФ Владимира Путина. Всех фанатов, в том числе Сибича, задержала полиция.

По словам серба, в ходе разговора с правоохранителями он сказал, что действия правоохранителей напомнило ему о временах гестапо.

«Русофобию надо остановить. Я хотел получить удовольствие от матча, и я поднял флаги, которые люблю», — сказал Сибич, отметив, что справедливо, если обе стороны во время игры получат поддержку.

Также фанат признался, что «любит» и «согласен» с Путиным, поэтому и вытащил флаг, который с его личной «и с демократической точек зрения значит много для нашей поддержки». Помимо государственного символа РФ сербские болельщики скандировали: «Россия и Сербия!».

Он подчеркнул, что это «взбесили» Федерацию тенниса Австралии и полицию, которые стали допрашивать их, утверждая, что действия фанатов являются «незаконными».

«С каких это пор стало незаконным? В каком законе сказано, что российский флаг стал нелегальным? Полицейский смотрел на меня в смятении, когда я спросил: "почему мои демократические права нарушены? Я хочу поддержать российских и сербских братьев, и почему вы мне говорите, что я не могу это сделать?". Он ответил, что Федерация тенниса Австралии так сказала. И с каких пор эта ассоциация подменила международное право?» — добавил Сибич.

По его мнению, полиция страны «фактически работала на теннисную ассоциацию Австралии».

Около спорта,Видео,Андрей Рублев,Новак Джокович,Владимир Путин,
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