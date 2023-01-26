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2 часа назад

На Украине не исключили бойкота Олимпиады в Париже при допуске россиян

Елена Прошина

Глава Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт не исключил бойкота ОИ — 2024 в Париже, если к ним допустят российских и белорусских спортсменов. Соответствующее заявление он сделал у себя в социальных сетях.

На Украине предложили бойкот Олимпиады в случае допуска россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Гутцайт назвал это «принципиальным вопросом для всего украинского общества». По его словам, во время консультаций с МОК многие представители НОК поднимали вопрос допуска россиян и белорусов. Помимо Украины, против этого также выступили и некоторые государства-партнеры, отметил Гутцайт.

«Если нас не услышат, я не исключаю возможности, что мы будем бойкотировать и откажемся от участия в Олимпиаде», — заключил глава НОК.

Ранее в МОК заявили, что готовы рассмотреть возможность участия россиян и белорусов в международных соревнованиях в нейтральном статусе, но только при ряде строгих ограничений. В частности, они должны следовать олимпийской хартии, то есть не поддерживать спецоперацию на Украине.

Около спорта,
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