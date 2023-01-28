Чемпион ОИ Тихонов заявил, что глава МОК Бах начинает сдаваться

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов положительно оценил последние слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о допуске россиян. В своем последнем заявлении он допустил возможность участия россиян в Олимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе.
«Вот это уже хорошо! У нас есть надежда на допуск наших спортсменов к международным соревнованиям. В зависимости от того, как будет продвигаться СВО. Чем быстрее будем наступать, тем быстрее все решится. Томас Бах начинает сдаваться. Он столько критики получил отовсюду. Если бы мы были спонсорами МОК, нам было бы легче разговаривать. Там же американцы и они правят балом», — передает слова Тихонова Sport24.
25 января МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины. Детальные правила будут разработаны позднее.
Напомним, что в конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.