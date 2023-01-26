В РФС отреагировали на предложение выступить на Азиатских играх

Российский футбольный союз (РФС) будет ориентироваться на решения Олимпийского комитета России (ОКР) и Министерства спорта РФ по вопросу участия в Азиатских играх. Об этом ТАСС в четверг завили в службе коммуникаций РФС.

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В четверг стало известно, что Олимпийский совет Азии предложил российским и белорусским спортсменам принять участие в Азиатских играх при соблюдении условий Международного олимпийского комитета (МОК). МОК днем ранее предложил допустить россиян и белорусов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО), до международных соревнований в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий.

"Если от ОКР и Минспорта последуют решения по инициативе Олимпийского совета Азии, мы будем их обсуждать", - заявили в РФС.