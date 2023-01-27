В Европе поддержали позицию МОК по допуску российских спортсменов

Европейские олимпийские комитеты (ЕОК) поддержали позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по возвращению российских и белорусских спортсменов на международную старты.

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«ЕОК осознает важность устранения барьеров для спорта как объединяющей силы. Особенно это относится к Европе, которая служит сближению разных людей ра

ЕОК не считает, что спортсменам следует запрещать участвовать в соревнованиях только на основании того, какой у них паспорт.