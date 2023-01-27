Организаторы Европейских игр 2023 года в Польше не допустят россиян и белоруссов

Организаторы Европейских игр 2023 года в Польше не допустят к участию российских и белорусских спортсменов, несмотря на позицию Международного олимпийского комитета (МОК).

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«Любые возможные решения в отношении потенциального участия спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях ЕОК не будут касаться Европейских игр 2023 го

В ноябре 2022 года ЕОК объявили, что в нынешних условиях такое участие невозможно», – заявили в пресс-службе Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).