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1 час назад

Организаторы Европейских игр 2023 года в Польше не допустят российских и белорусских спортсменов

Sports.ruиещё 1

Организаторы Европейских игр 2023 года в Польше не допустят к участию российских и белорусских спортсменов, несмотря на позицию Международного олимпийского комитета (МОК).

Организаторы Европейских игр 2023 года в Польше не допустят россиян и белоруссов
Фото: Sports.ruSports.ru

«Любые возможные решения в отношении потенциального участия спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях ЕОК не будут касаться Европейских игр 2023 го

В ноябре 2022 года ЕОК объявили, что в нынешних условиях такое участие невозможно», – заявили в пресс-службе Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).

Европейские игры 2023 года пройдут с 21 июня по 2 июля. Они являются квалификационными на Олимпиаду-2024 в Париже.

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