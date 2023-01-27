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1 час назад

РУСАДА в 2022 году зафиксировало 375 случаев нарушений спортсменами правил доступности

ТАСС

Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) с января по декабрь 2022 года зафиксировали 375 случаев нарушений спортсменами правил доступности для тестирования. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе РУСАДА.

РУСАДА зафиксировало 375 случаев нарушений спортсменами правил доступности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С начала года было зафиксировано 375 нарушений правил доступности для тестирования", - сообщила собеседница ТАСС.

Спортсмен в случае трехкратного нарушения правил доступности может быть отстранен от участия в соревнованиях и централизованных тренировочных сборах. В настоящее время четверо россиян отбывают дисквалификации за подобные нарушения.

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