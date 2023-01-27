Заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном предоставлении индивидуального допуска россиян к соревнованиям является изуверским предложением. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила заслуженный мастер спорта, первый зампред комитета Госдумы по международным делам России Светлана Журова.

Ранее МОК обнародовал заявление, согласно которому собирается разрешить допуск на международные соревнования для российских и белорусских спортсменов, но только в нейтральном статусе и в том случае, если атлет не нарушал антидопинговые правила и не был замечен в поддержке специальной военной операции (СВО). Окончательное решение о допуске атлетов к соревнованиям пока не принято.

Комиссия по отслеживанию

По мнению депутата, вопрос, что делать в этой ситуации, будет раскалывать болельщиков и общество.

«Это абсолютно точно. Боюсь, на это и рассчитано, рассчитано, чтобы спортсменов поставить в такое положение, что они будут понимать, что вряд ли подойдут под эти критерии», — подчеркнула она.

Парламентарий предположила, что будет создана комиссия по отслеживанию деятельности спортсменов. И она будет индивидуально по каждому принимать решение на основании того, говорил атлет что-то про спецоперацию или нет, любит он Россию или нет, получал ли он госфинансирование на подготовку или нет.

По словам Журовой, может сложиться аналогичная ситуация, как перед Олимпиадой в Корее.

«У нас ряд спортсменов до сих пор не знает, за что их не допустили до Олимпиады. Причин не было никаких. Была некая комиссия, которая персонально выносила вердикты и не объясняла ничего, без суда и без следствия, по большому счету, отстраняла людей от Олимпиады», — пояснила она.

Допустят единицы

Если кто-то из российских спортсменов будет допущен к соревнованиям, но вдруг скажет что-то положительное об СВО или о России, то сразу выпадет из списка, допустила собеседница «Ленты.ру». Эти условия она сочла практически невозможными для выполнения.

«Изуверское предложение. Мы вроде вам конфетку даем — а нет, знаете, у вас мама плохая, я конфетку обратно забираю. Ребенок думает, что значит, мама плохая, мама у меня любимая и единственная. Нет, пока ты не скажешь, что у тебя мама плохая, я тебе конфетку не дам. Потом еще ко всему прочему соседи скажут, как он мог даже подумать, что у него мама плохая, какому-то дяде чужому это сказать ради конфетки», — высказалась депутат.

Журова предположила, что до соревнований в итоге допустят тех спортсменов, которые имеют российское гражданство, но по каким-то причинам уже давно живут за границей. А таких единицы, убеждена она, и не факт, что они лучше по результатам чем те, кто находится в России.

«Получается, сейчас какой-то человек, который там более-менее что-то делает, обращается в МОК и говорит, можно я буду выступать, потому что я живу здесь, имею российский паспорт, я ни отборы не проходил, ни в соревнованиях не участвовал, но я же теперь чистый, у меня же паспорт российский», — поделилась парламентарий.

Ранее на заявление МОК отреагировал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. «Воспринимаю как попытку сделать шаг в сторону спортсменов. Но одновременно, к сожалению, это еще и два шага в противоположном направлении!» — сказал он.

В конце февраля 2022 года многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис, бокс, ММА и шахматы, россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

На международные соревнования могут допустить только спортсменов, не поддержавших СВО. Такие рекомендации для международных федераций готовит МОК. Все спортсмены из России и Белоруссии будут вынуждены пройти индивидуальные проверки.

Российский министр спорта Олег Матыцин заявил, что недопустимо определять для российских спортсменов особые условия для участия, это противоречит Олимпийской хартии. В Кремле заявили, что в этой идее МОК слишком много политики, что «должно быть чуждо идеям олимпийской семьи».

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков и вовсе считает, что такие условия МОК требуют юридической проверки: «Информацию воспринимаю как попытку сделать шаг в сторону спортсменов. Но одновременно, к сожалению, это еще и два шага в противоположном направлении! <…> Приоритет для нас прежний — обеспечение прав и интересов наших спортсменов. На равных, без дискриминации».

Комментирует обозреватель «Спорт-экспресса» Наталья Марьянчик:

«Я воспринимаю это как шаг навстречу, как знак того, что МОК, несмотря ни на какие политические и жизненные обстоятельства, все-таки хочет видеть российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже, несмотря на огромное давление с другой стороны, пытается найти варианты, чтобы российские спортсмены все-таки поехали на эти Игры. Тот вариант, который предлагает МОК, надо понимать, что это рекомендация, МОК сам не может решать, в каком формате сейчас будут выступать российские спортсмены. Они дают рекомендации международным федерациям, как показывает практика, а они к рекомендациям МОК относятся очень серьезно, и практически со стопроцентной вероятностью можно говорить, что они будут сейчас услышаны. Но дальше каждая федерация в каждом виде спорта будет придумывать какие-то свои правила, как они будут эти рекомендации исполнять. Тут возможны всякие варианты, непонятно сейчас, каким образом МОК будет отсеивать тех, кто поддерживает, от тех, кто не поддерживает. Еще не надо забывать, что есть позиция российской стороны, ни Поздняков, ни Матыцин не могут запретить спортсменам выступать под нейтральным статусом, если кто-то хочет и готов идти на эти требования. Я думаю, что будет в любом случае какое-то число спортсменов, небольшое совсем, которые не пойдут на эти требования по принципиальным соображениям, например человек уже открыто поддержал политику государства и не считает для себя возможным теперь выступать под нейтральным флагом. Дальше опять упираемся в то, что пока непонятно, какие будут требования. У нас очень много спортсменов являются военнослужащими, служат в армии, имеют воинские звания, это общепринятая практика во многих странах, не только в России. Насколько это сейчас будет или не будет приравниваться к поддержке СВО, на этот вопрос, думаю, пока даже в МОК нет ответа».

За последний год было два известных случая отстранения российских спортсменов от соревнований за поддержку спецоперации. В марте FIDE признала шахматиста Сергея Карякина виновным в нарушении кодекса этики федерации, ему на полгода запретили участвовать в любых рейтинговых соревнованиях. Спортивного гимнаста Ивана Куляку дисквалифицировали на год за то, что он вышел на награждение на Кубке мира в Дохе c символом Z на форме. Летняя Олимпиада в Париже пройдет в июле-августе 2024 года. Как будут относиться к России к этому моменту, неизвестно, говорит главный редактор сайта «Матч ТВ» Евгений Слюсаренко:

«До Олимпийских игр еще более года, но МОК явно дает сигнал, что они готовы подвинуться. Мы не знаем, как будет развиваться ситуация в российском обществе, мы не знаем, как это будет воспринято через год российскими болельщиками. МОК сейчас сформулировала несколько иезуитским образом, что допустит до старта спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию. Учитывая, что все спортсмены в России так или иначе государственные служащие, получают зарплату от государства, возникают юридические коллизии, про политические даже не говорим. Сейчас это скорее спекуляции, МОК бросил пробный шар, смотрит сейчас на расходящиеся круги по воде и думает, что делать дальше. Поэтому для меня этот месседж скорее положительный в том смысле, что, по крайней мере, мы не закрываем дверь на ключ. На данный момент это никак невозможно применить, если предположить, что Олимпийские игры стартовали бы через месяц, МОК мог бы выпускать любые заявления, участие российских спортсменов априори было бы невозможно, потому что весомая часть участников олимпийского движения эти игры, скорее всего, бы бойкотировала».

Сами спортсмены иллюзий не питают, говорит российский фристайлист, бронзовый призер зимних Игр 2018 и 2022 годов в ски-кроссе Сергей Ридзик:

— Если смотреть на это в качестве позитивных новостей — да, если в качестве практических действий — я не думаю, что это качественное изменение мышления российских атлетов или руководителей, иллюзий питать не собираемся. Но все-таки люди приходят к тому, что спорт должен быть вне политики.

— Вы военнослужащий Росгвардии, лейтенант?

— Да, я военнослужащий Росгвардии.

— Одного этого статуса достаточно, чтобы не пропустить вас, или устроить какие-то препоны для Игр?

— Это будет зависеть от того, насколько, если он лидер, к нему будут цепляться не только по его высказываниям, но и к физической принадлежности к данным институтам государства. Я думаю, что может, но, с другой стороны, это звучит как абсурд. Давайте будем реалистами, готовимся к худшему, а надеемся на лучшее.

В минувшем декабре глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон поддержал допуск России к Играм в своей стране. Также снять запрет на участие российских и белорусских спортсменов призывали в Национальном олимпийском и паралимпийском комитете США. В Норвегии, Финляндии и Польше такие заявления осудили и начали призывать к бойкоту Игр.

Европейские олимпийские комитеты (ЕОК) выразили общую позицию касательно допуска россиян после последнего заявления от Международного олимпийского комитета (МОК).

«Что касается будущего участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, ЕОК осознает важность устранения барьеров для спорта как объединяющей силы. Особенно это относится к Европе, которая служит сближению разных людей, разных народов. ЕОК не считает, что спортсменам следует запрещать участвовать в соревнованиях только на основании того, какой у них паспорт», — говорится в заявлении на официальном сайте организации.

Спортивный комментатор норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт назвал членов Международного олимпийского комитета (МОК) «полезными идиотами для Кремля» за их желание вернуть российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

«Это невероятно печально, но МОК регулируется на основе циничных рыночных соображений. Они не хотят проводить Олимпийские игры в Париже, которые принесут больше денег, чем когда-либо, без россиян.



Тот факт, что члены МОК позволяют промыть себе мозги, делает их полезными идиотами для Кремля, к сожалению», — передает слова Сальтведта NRK.

Шахматист Сергей Карякин не будет подстраиваться под рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) для выступлений россиян на международных соревнованиях. Об этом он заявил ТАСС в четверг.

"Я наслышан о требованиях МОК, но точно не буду под них подстраиваться. У меня есть своя позиция, и я не отступлю от нее. Пусть это все останется на их совести. Я ничему не удивлюсь, но надеюсь, что нас не будут отстранять за выражение гражданской позиции", - сказал Карякин.

Также гроссмейстер отреагировал на приглашение российским спортсменам от Олимпийского комитета Азии выступить на Азиатских играх.

"Здорово, что нас пригласили на Азиатские игры, с учетом антироссийской политики европейских федераций переход в Азию вполне логичен", - добавил он.

22 сентября 2022 года Карякин отбыл шестимесячную дисквалификацию из-за публикации открытого письма, в котором он поддержал специальную военную операцию России на Украине.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о возможном допуске россиян к международным стартам.

«Это все спекуляции. Либо принимаем на соревнования, либо нет», – заявила Вяльбе.

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова считает, что нужно согласиться с любыми требованиями, которые будут предъявляться отечественным спортсменам, ради соревнований.

«Очень бы хотелось, чтобы нас допустили. Я думаю, что нужно ехать на Олимпиаду в любых условиях. Для того, чтобы выступать на соревнованиях, можно согласиться с любыми требованиями», — передает слова Резцовой «Спорт-Экспресс».

Заслуженный тренер России по баскетболу Сергей Елевич в разговоре с «Матч ТВ» подчеркнул, что никогда не пошел бы на предложение МОК, подразумевающее допуск россиян к международным стартам в нейтральном статусе при условии, что они не выступали с активной поддержкой СВО.