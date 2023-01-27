Обвиненный в насилии Алвес признал факт связи с девушкой в клубе

Кристобаль Мартелл, адвокат бразильского защитника Дани Алвеса раскрыл подробности уголовного дела, которое было возбуждено в отношении футболиста. Футболист обвиняется в изнасиловании девушки.

Мартелл заявил, что Алвес готов на любые меры контроля, включая ношение электронного браслета, ежедневное посещение правоохранительных органов и высокую сумму залога. Также адвокат признался, что бразильский защитник дал ложные показания, когда отрицал связь с потерпевшей. Мартелл отметил, что Алвес не хотел признаваться в близости с девушкой, так как не хотел, чтобы об этом узнала его жена.

25 января издание El Periodico сообщило, что экспертиза подтвердила наличие отпечатков пальцев Алвеса в туалете ночного клуба и характерные травмы на теле предполагаемой жертвы. В распоряжении полиции также есть кадры с видеокамеры, на которую сняли показания девушки сразу после случившегося.

39-летнего Дани Алвеса арестовали 20 января. Самому титулованному футболисту мира грозит от четырех до 12 лет тюремного заключения.