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1 час назад

Бразильский футболист Алвес признал факт связи с девушкой в клубе

Газета.Ru

Кристобаль Мартелл, адвокат бразильского защитника Дани Алвеса раскрыл подробности уголовного дела, которое было возбуждено в отношении футболиста. Футболист обвиняется в изнасиловании девушки.

Обвиненный в насилии Алвес признал факт связи с девушкой в клубе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мартелл заявил, что Алвес готов на любые меры контроля, включая ношение электронного браслета, ежедневное посещение правоохранительных органов и высокую сумму залога. Также адвокат признался, что бразильский защитник дал ложные показания, когда отрицал связь с потерпевшей. Мартелл отметил, что Алвес не хотел признаваться в близости с девушкой, так как не хотел, чтобы об этом узнала его жена.

25 января издание El Periodico сообщило, что экспертиза подтвердила наличие отпечатков пальцев Алвеса в туалете ночного клуба и характерные травмы на теле предполагаемой жертвы. В распоряжении полиции также есть кадры с видеокамеры, на которую сняли показания девушки сразу после случившегося.

Дани Алвес попросил о повторном допросе

39-летнего Дани Алвеса арестовали 20 января. Самому титулованному футболисту мира грозит от четырех до 12 лет тюремного заключения.

Алвес становился чемпионом Франции, Испании, Италии, а также завоевывал национальные Кубки этих стран. В составе национальной команды Бразилии он по два раза выигрывал Кубок Конфедераций и Кубок Америки, а также становился победителем Олимпийских игр и молодежного чемпионата мира.

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