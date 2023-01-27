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34 минуты назад

Конор Макгрегор попал в ДТП

Lenta.ru

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор попал в ДТП. Об этом он сообщил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Конор Макгрегор попал в ДТП
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Спортсмена сбила машина, когда он катался на велосипеде. Он заявил, что водитель не увидел его из-за сильного солнца.

«На полной скорости прямо на меня. Слава богу, мое время еще не пришло. Спасибо борьбе и дзюдо также», — добавил боец, подчеркнув, что жизнь ему спасли навыки правильной координации.

В октябре 2022 года Макгрегор заявил, что планирует вернуться в октагон в начале 2023 года. Он указал, что будет готов начать тренировочный лагерь через пару месяцев.

Макгрегора назвали самым известным человеком в Ирландии. Конор отреагировал

Последний поединок Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги, после которого до сих пор восстанавливается. В профессиональной карьере он провел 28 боев, одержав 22 победы и потерпев шесть поражений.

Около спорта,Конор Макгрегор,
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