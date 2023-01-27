Валуев назвал унизительными условиями МОК для россиян

Депутат Госдумы Николай Валуев в беседе с «РБ Спорт» прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета об условиях допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. По его мнению, они являются унизительными.

Также он обратил внимание на одно из условий, предполагающее прохождение индивидуальной проверки. Валуев не понимает, в чем она может заключаться.

«Мозгов? Так это не проверяется. А за остальным и так WADA следит», — отметил он.

В среду, 25 января, в МОК заявили, что готовы рассмотреть возможность участия россиян и белорусов в международных соревнованиях в нейтральном статусе, но только при ряде строгих ограничений. В частности, они должны следовать олимпийской хартии, то есть не поддерживать спецоперацию на Украине. Кроме того всем спортсменам необходимо будет пройти индивидуальную проверку.