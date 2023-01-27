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1 час назад

Валуев назвал унизительными условиями МОК для россиян

Елена Прошина

Депутат Госдумы Николай Валуев в беседе с «РБ Спорт» прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета об условиях допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. По его мнению, они являются унизительными.

Валуев назвал унизительными условиями МОК для россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Условия МОК по допуску на международные соревнования абсолютно унизительны для российских спортсменов», — сказал Валуев.

Также он обратил внимание на одно из условий, предполагающее прохождение индивидуальной проверки. Валуев не понимает, в чем она может заключаться.

МОК назвал условие для допуска россиян до турниров

«Мозгов? Так это не проверяется. А за остальным и так WADA следит», — отметил он.

В среду, 25 января, в МОК заявили, что готовы рассмотреть возможность участия россиян и белорусов в международных соревнованиях в нейтральном статусе, но только при ряде строгих ограничений. В частности, они должны следовать олимпийской хартии, то есть не поддерживать спецоперацию на Украине. Кроме того всем спортсменам необходимо будет пройти индивидуальную проверку.

Около спорта,Николай Валуев,Госдума,Всемирное антидопинговое агентство,
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