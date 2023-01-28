Ведущий «Матч ТВ» эмоционально прокомментировал слова Зеленского о МОK

Российский журналист Антон Анисимов и ведущий телеканала «Матч ТВ» в своем Telegram-канале эмоционально высказался о последних словах Владимира Зеленского касательно допуска россиян на международные соревнования. Тот заявил, что разочарован позицией Международного олимпийского комитета (МОК) в этом вопросе.
«Дружок, а что же ты на Донбасс не ездил? А что же ты там не побывал, чтобы своими глазами увидеть, что нейтралитета не существует?
И гимн у вас никто почему-то не забирал, и флаг. И допускали везде. А потом твои сумасшедшие «болельщики» приходили на трибуны и кричали, что всех русских надо повесить. И ничего, никто слова не сказал.
Мерзкие лицемеры и скоты. Но жизнь все расставит по своим местам», — написал Анисимов.
25 января МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины. Детальные правила будут разработаны позднее.
Напомним, что в конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.