В Китае поддержали инициативу МОК по допуску россиян к соревнованиям

"Олимпийский комитет Китая утверждает, что спортсмены со всего мира должны пользоваться равными правами для участия в международных соревнованиях, - сказал представитель НОК Китая. - Решение об участии спортсменов должно приниматься на основе их спортивных результатов и без вмешательства политических и военных факторов. Китай поддерживает принцип политического нейтралитета в спорте и выступает против политизации спорта. Мы считаем, что спорт должен быть звеном, объединяющим мир. Международное спортивное сообщество должно работать сообща ради общего будущего, а не разрывать его на части".