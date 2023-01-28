В Китае поддержали инициативу МОК по допуску россиян к соревнованиям

Национальный олимпийский комитет (НОК) Китая считает, что все спортсмены должны допускаться до международных соревнований на равных условиях, и готов продолжать обсуждение участия атлетов из России и Белоруссии в Азиатских играх. Заявление представителя НОК Китая приводит агентство Xinhua.
25 января Международный олимпийский комитет (МОК) предложил допустить россиян и белорусов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО), до международных соревнований в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий.
"Олимпийский комитет Китая утверждает, что спортсмены со всего мира должны пользоваться равными правами для участия в международных соревнованиях, - сказал представитель НОК Китая. - Решение об участии спортсменов должно приниматься на основе их спортивных результатов и без вмешательства политических и военных факторов. Китай поддерживает принцип политического нейтралитета в спорте и выступает против политизации спорта. Мы считаем, что спорт должен быть звеном, объединяющим мир. Международное спортивное сообщество должно работать сообща ради общего будущего, а не разрывать его на части".
Олимпийский совет Азии (ОСА) 26 января предложил российским и белорусским спортсменам принять участие в Азиатских играх при соблюдении условий МОК.
"Олимпийский комитет Китая будет активно поддерживать инициативы и решения МОК и ОСА и готов предоставить платформу для всех спортсменов, включая атлетов из России и Белоруссии, чтобы совместно защищать олимпийские ценности и единство олимпийской семьи. МОК, ОСА и другие заинтересованные стороны продолжат обсуждение конкретных планов, касающихся участия этих спортсменов в Азиатских играх в Ханчжоу, в то время как соответствующие планы будут служить общим интересам всех спортсменов", - отметил представитель китайского олимпийского комитета.
Летние Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.