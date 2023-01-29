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4 часа назад

Ласицкене высказалась об участии в Азиатских играх

Спорт день за днем

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене ответила на вопрос, будет ли она участвовать на летних Азиатских играх 2023 года.

Ласицкене высказалась об участии в Азиатских играх
Фото: EPA / VOSTOCK PhotoEPA / VOSTOCK Photo

«Давайте мы сначала 4 февраля выступим. Я так далеко не загадываю. От меня требуется только готовиться и тренироваться. Пока не будет четкой информации, я не буду как то себя настраивать лишний раз. Опыт прошлых лет показывает, что эти люди могут поменять свое мнение в любой момент. Я делаю только то, что зависит от меня — тренируюсь», — приводит слова Ласицкене «Матч ТВ».

28 января исполняющий обязанности президента Олимпийского совета Азии Рандхир Сингх заявил, что россияне смогут участвовать на Азиаде в дисциплинах, где можно установить количественные показатели. К таким дисциплинам в том числе относится и легкая атлетика.

Это позволит создать для россиян отдельные олимпийские квоты. Благодаря этому, российские спортсмены не отберут квоты у азиатских атлетов.

МОК выступил за допуск россиян к Олимпийским играм в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не должны быть замечены в поддержке СВО на Украине.

Летняя Азиада пройдет с 23 сентября по 8 октября в китайском городе Ханчжоу.

Около спорта,Мария Ласицкене,
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