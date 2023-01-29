Ласицкене высказалась об участии в Азиатских играх

«Давайте мы сначала 4 февраля выступим. Я так далеко не загадываю. От меня требуется только готовиться и тренироваться. Пока не будет четкой информации, я не буду как то себя настраивать лишний раз. Опыт прошлых лет показывает, что эти люди могут поменять свое мнение в любой момент. Я делаю только то, что зависит от меня — тренируюсь», — приводит слова Ласицкене «Матч ТВ».