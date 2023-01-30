Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+7° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
1 час назад

В МОК сделали новое заявление о концепции нейтрального флага для россиян

Елена Прошина

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что концепция выступления российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом хорошо зарекомендовала себя на Australian Open. Об этом пишет РИА Новости.

В МОК сделали новое заявление о концепции нейтрального флага для россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее специальный докладчик СПЧ ООН в области культурных прав Александра Ксантаки и специальный докладчик СПЧ ООН по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости Э. Тендаи Ачиуме направили в МОК письмо. В нем они выразили «серьезную озабоченность» по поводу рекомендаций МОК отстранить российских и белорусских спортсменов и официальных лиц от международных соревнований, основываясь исключительно на их национальности. В МОК ответили на письмо.

«Обсуждаемая концепция (нейтрального флага) поддерживается подавляющим большинством участников олимпийского движения и отражает то, что мы видели на практике в течение последних двух недель на Открытом чемпионате Австралии», - говорится в сообщении МОК.

В сообщении отмечается, что спортсмены соревновались в турнире как индивидуальные атлеты под нейтральным флагом без какой-либо идентификации своей страны. Такая концепция также используется в велоспорте и ряде профессиональных лиг в Северной Америке и Европе.

При этом в организации подчеркнули, что принципы, на которых основана концепция, соответствуют Олимпийской хартии. Они соблюдались всеми Национальными олимпийскими комитетами, столкнувшимися с тем, что их страна пострадала от вооруженного конфликта.

Около спорта,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители