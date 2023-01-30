В МОК сделали новое заявление о концепции нейтрального флага для россиян

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что концепция выступления российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом хорошо зарекомендовала себя на Australian Open. Об этом пишет РИА Новости.

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Ранее специальный докладчик СПЧ ООН в области культурных прав Александра Ксантаки и специальный докладчик СПЧ ООН по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости Э. Тендаи Ачиуме направили в МОК письмо. В нем они выразили «серьезную озабоченность» по поводу рекомендаций МОК отстранить российских и белорусских спортсменов и официальных лиц от международных соревнований, основываясь исключительно на их национальности. В МОК ответили на письмо.

«Обсуждаемая концепция (нейтрального флага) поддерживается подавляющим большинством участников олимпийского движения и отражает то, что мы видели на практике в течение последних двух недель на Открытом чемпионате Австралии», - говорится в сообщении МОК.

В сообщении отмечается, что спортсмены соревновались в турнире как индивидуальные атлеты под нейтральным флагом без какой-либо идентификации своей страны. Такая концепция также используется в велоспорте и ряде профессиональных лиг в Северной Америке и Европе.