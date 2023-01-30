Фигуристка Загитова споет в дуэте с певицей Zivert

Олимпийская чемпионка Пхенчхана в женском одиночном катании Алина Загитова споет в дуэте с певицей Zivert, сообщает ТАСС.

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Загитова и Zivert исполнят любимую песню фигуристки из репертуара артистки на фестивале «Влюбленные в фигурное катание», который пройдет 14 февраля на «ЦСКА Арене» в Москве.

«Я очень рада, что пробую себя в новом деле. Мне всегда нравилось петь, особенно приятно и трепетно исполнить любимую песню с артисткой, которой восхищаюсь», — сказала Загитова.

Кроме победы на Олимпийских играх в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.

Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. Сейчас она сосредоточена на карьере ведущей, и уже три сезона отработала в шоу «Ледниковый период» в паре с Алексеем Ягудиным и Анной Щербаковой, которая присоединилась в 2022 году.