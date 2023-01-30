Супруга Дани Алвеса, обвиняемого в изнасиловании, удалила все фотографии с мужем

Жоана Санс, супруга бразильского футболиста Дани Алвеса, который обвиняется в изнасиловании, удалила из соцсетей все фотографии с мужем.
Это произошло после того, как спортсмен признался в измене. Изначально Санс встала на защиту супруга, но затем решила удалить снимки, когда игрок дал признательные показания. Стоит отметить, что клуб «Пумас» из Мексики расторг контракт с Алвесом в день его задержания.
39-летнего Дани Алвеса арестовали 20 января. Спортсмену грозит от четырех до 12 лет тюремного заключения.
Алвес становился чемпионом Франции, Испании, Италии, а также завоевывал национальные Кубки этих стран. В составе национальной команды Бразилии он по два раза выигрывал Кубок Конфедераций и Кубок Америки, а также становился победителем Олимпийских игр и молодежного чемпионата мира.