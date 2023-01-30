Губерниев заявил об опасении масштабных бойкотов при допуске россиян к Олимпиаде

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о словах канадской фигуристки, двукратной чемпионки мира и олимпийской чемпионки в командном турнире — 2018 Меган Дюамель, которая призвала бойкотировать летние Олимпийские игры — 2024 в Париже, если на них будут допущены атлеты из России и Белоруссии, передает РИА Новости.
Дюамель ранее поддержала заявление Национального олимпийского комитета (НОК) Украины о возможном бойкоте Олимпийских игр из-за допуска к соревнованиям российских и белорусских атлетов.
«Не сомневаюсь, что у тех людей, которые принимают решение, будет свое мнение. Затыкать ей рот не будут. Имеет право так говорить. Большинство считает иначе. Да, в любом случае мы должны отдавать себе отчет, что масштабные бойкоты возможны», — заявил Губерниев.
Напомним, что 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.
Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по фигурному катанию 2014 года Максим Траньков прокомментировал слова двукратной чемпионки мира Меган Дюамель, которая призвала бойкотировать летние Игры 20214 года в Париже, если на них будут допущены российские атлеты.