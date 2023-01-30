Губерниев заявил об опасении масштабных бойкотов при допуске россиян к Олимпиаде

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о словах канадской фигуристки, двукратной чемпионки мира и олимпийской чемпионки в командном турнире — 2018 Меган Дюамель, которая призвала бойкотировать летние Олимпийские игры — 2024 в Париже, если на них будут допущены атлеты из России и Белоруссии, передает РИА Новости.

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Дюамель ранее поддержала заявление Национального олимпийского комитета (НОК) Украины о возможном бойкоте Олимпийских игр из-за допуска к соревнованиям российских и белорусских атлетов.

«Не сомневаюсь, что у тех людей, которые принимают решение, будет свое мнение. Затыкать ей рот не будут. Имеет право так говорить. Большинство считает иначе. Да, в любом случае мы должны отдавать себе отчет, что масштабные бойкоты возможны», — заявил Губерниев.

Напомним, что 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.