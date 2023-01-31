Губерниев: я остаюсь пессимистом в вопросе нашего участия в Олимпиадах

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что для него не стало неожиданностью заявление министра спорта Польши о создании коалиции, которая будет противодействовать участию российских и белорусских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.
«А вы ждали, что они нам денег дадут (смеется)?! Возможны бойкот, коалиция и огромное противодействие. Я все еще остаюсь пессимистом в вопросе нашего участия в летней и зимней Олимпиадах», — передает слова Губерниева РИА Новости.
Министр спорта Польши Камиль Бортничук ранее рассказал о намерении совместно с Великобританией создать коалицию, направленную против участия россиян и белорусов в Олимпийских играх — 2024, которые пройдут в Париже. По его словам, к участию в коалиции планируется привлечь страны, без которых проведение Игр является невозможным.
25 января 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских спортсменов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.
Ранее четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, канадец Уэйн Гретцки заявил, что для российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина важнее быть чемпионом НХЛ, чем побить его рекорд по количеству заброшенных шайб.