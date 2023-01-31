Губерниев: я остаюсь пессимистом в вопросе нашего участия в Олимпиадах

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что для него не стало неожиданностью заявление министра спорта Польши о создании коалиции, которая будет противодействовать участию российских и белорусских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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«А вы ждали, что они нам денег дадут (смеется)?! Возможны бойкот, коалиция и огромное противодействие. Я все еще остаюсь пессимистом в вопросе нашего участия в летней и зимней Олимпиадах», — передает слова Губерниева РИА Новости.

Министр спорта Польши Камиль Бортничук ранее рассказал о намерении совместно с Великобританией создать коалицию, направленную против участия россиян и белорусов в Олимпийских играх — 2024, которые пройдут в Париже. По его словам, к участию в коалиции планируется привлечь страны, без которых проведение Игр является невозможным.

25 января 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских спортсменов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.