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1 час назад

Владимир Кличко призвал главу МОК Баха не допускать Россию к Олимпиаде-2024

Газета.Ruиещё 2

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко обратился к главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с призывом не разрешать российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх — 2024 в Париже.

Владимир Кличко призвал главу МОК Баха не допускать Россию к Олимпиаде-2024
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Игры пройдут в столице Франции и продлятся с 26 июля по 11 августа 2024 года.

«Не делайте этого, иначе вы измените олимпийскому духу. Не совершайте этой монументальной ошибки. Мир наблюдает за вами. История вас рассудит. Успехов в принятии решения», — написал украинец в соцсетях.

Напомним, МОК ранее выступил с заявлением, в котором сообщил, что организация рассматривает вопрос участия в Олимпийских играх россиян и белорусов, не выразивших активной поддержки проведению спецоперации на территории Украины.

Глава МОК Томас Бах в интервью Der Spiegel сообщил, что допускает участие россиян и белорусов в Играх-2024 без флага и гимна, отметив, что МОК не поддерживает дискриминацию по национальному признаку.

Ранее в Международном олимпийском комитете отвергли критику со стороны Украины и ряда других стран, обвинивших организацию в пропаганде войны.

Около спорта,Томас Бах,Владимир Кличко,
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