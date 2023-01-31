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1 час назад

Олимпиада-2024 в Париже под угрозой срыва из-за допуска россиян – кто выступил против

Чемпионат.com

О создании коалиции против нашей страны в спорте уже объявили Польша и Великобритания. Их поддерживают многие.

Олимпийское движение на грани краха. Мир готов к бойкоту Игр из-за России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Заявление МОК о возможности допуска россиян и белорусов в нейтральном статусе до международных соревнований вызвало резкую реакцию в мире. Спортивное руководство сразу нескольких стран объявило о создании коалиции против участия России и Беларуси в Олимпийских играх – 2024 в Париже.

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Об этом рассказал министр спорта Польши Камиль Бортничук. По его словам, Польша и Великобритания активно ведут диалог с другими странами о том, чтобы создать мощную коалицию, которая могла бы выдвинуть ультиматум Международному олимпийскому комитету относительно допуска россиян и белорусов до соревнований.

От этих слов сложно отмахнуться. Ведь эту позицию поддерживают как минимум прибалтийские и скандинавские страны, а многие просто пока не высказались. Скорее всего, в ближайшее время стоит ждать какого-то совместного заявления-ультиматума, после которого МОК окажется перед выбором – либо допускать спортсменов из России и Беларуси, либо оказаться перед риском срыва Олимпиады в Париже.

Вопрос ведь в чём – противников допуска вообще не волнует, что МОК рассматривает вариант только с нейтральным статусом россиян и белорусов. Правы все те, кто говорит – ну выступали уже российские спортсмены в качестве «нейтралов», и всё равно весь мир знал, какую страну представляют Мария Ласицкене, Александр Большунов, Анжелика Сидорова, Денис Спицов и все остальные.

Это нам в России легко сказать: «Хотят бойкотировать? Пусть бойкотируют». А если в состав коалиции, о которой говорил Бортничук, войдут США, главные спонсоры МОК? Никакого бойкота вообще не будет. МОК просто объявит о том, что после рассмотрения и детального анализа возможности допуска россиян и белорусов решение не в их пользу. Рисковать срывом Олимпиады? На такое никакой Бах не пойдёт.

МОК может выйти из этой ситуации. Достаточно к нейтральному статусу добавить некий документ, который все спортсмены из России и Беларуси обязаны будут подписать для разрешения на участие в международных стартах. Несложно догадаться, что должно быть в таком документе. И тогда уже никто не кинет камень в огород Томаса Баха и не будет говорить о коалиции.

В любом случае окончательное решение вопроса участия россиян и белорусов в международных соревнованиях и тем более в Олимпийских играх, находится вне компетенции МОК. Это только политика и ничего больше.

Около спорта,Мария Ласицкене,Денис Спицов,Анжелика Сидорова,Томас Бах,Александр Большунов,
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