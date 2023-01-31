Свищев: «Никакого бойкота Олимпиады не будет»

Никакого бойкота не будет. Важно проверить МОК на зрелость. Он должен проявить жесткость в решениях. Ни одна страна не откажется участвовать, может быть, только Украина, их можно понять. Ни одна из прибалтийских стран, ни Норвегия не откажутся от участия в Олимпиаде. Они накажут своих спортсменов и болельщиков. А ор и гавкание… Надо к этому с пониманием относиться. МОК сам себя загнал в эти рамки. Если бы он не принимал жесткое решение об отстранении наших спортсменов, ничего бы не было. Если чиновники из МОК поведутся на интриги, которые плетут некоторые европейские страны, откроется ящик Пандоры, будут бойкотировать по любому поводу. Россия должна участвовать в Олимпиаде, — сказал Свищев в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».