Свищев: «Никакого бойкота Олимпиады не будет»

Массового бойкота Олимпийских игр со стороны европейских стран ожидать не стоит, Международный олимпийский комитет (МОК) не должен поддаваться давлению и придерживаться своей линии, считает председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
На прошлой неделе МОК объявил, что рассмотрит возможность допуска до мировых стартов в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов, которые не выступали с активной поддержкой СВО. Глава МОК Томас Бах допустил, что россияне и белорусы могли бы выступить на летней Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе. 3 февраля генеральная ассамблея Национального олимпийского комитета (НОК) Украины рассмотрит возможность бойкота Олимпийских игр 2024.
— Раздрай уже внесен, он в мире. Давление на МОК беспрецедентное. Коалиции создаются — Польша, Британия, прибалты рассматривают возможность бойкота.
Никакого бойкота не будет. Важно проверить МОК на зрелость. Он должен проявить жесткость в решениях. Ни одна страна не откажется участвовать, может быть, только Украина, их можно понять. Ни одна из прибалтийских стран, ни Норвегия не откажутся от участия в Олимпиаде. Они накажут своих спортсменов и болельщиков. А ор и гавкание… Надо к этому с пониманием относиться. МОК сам себя загнал в эти рамки. Если бы он не принимал жесткое решение об отстранении наших спортсменов, ничего бы не было. Если чиновники из МОК поведутся на интриги, которые плетут некоторые европейские страны, откроется ящик Пандоры, будут бойкотировать по любому поводу. Россия должна участвовать в Олимпиаде, — сказал Свищев в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».
В феврале 2022 года МОК рекомендовал спортивным федерациям отстранить российских атлетов от международных соревнований из за событий на Украине.
Олимпиада 2024 пройдет с 26 июля по 11 августа в Париже.