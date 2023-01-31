Свищев оценил решение Польши создать коалицию против участия России в ОИ

Глава комитета Государственной думы Российской Федерации по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев поделился мнением о заявлении министра спорта Польши Камиля Бортничука, сообщившего о создании коалиции с целью противодействовать участию России и Белоруссии в Олимпийских играх 2024 года.

Фото: Федор Успенский/ «Спорт-Экспресс» Федор Успенский/ «Спорт-Экспресс»

«Это агония, признание своей беспомощности и несостоятельности тех идей, которые они продвигают.

В вопросе о коалиции важна позиция МОК. Если МОК проявит жесткость, принципиальность и последовательность решений, то можно сколько угодно топать ножками, требовать отстранения», — передает слова Свищева «Спорт-Экспресс».

Бортничук ранее рассказал о намерении совместно с Великобританией создать коалицию, направленную против участия россиян и белорусов в Олимпийских играх — 2024, которые пройдут в Париже. По его словам, к участию в коалиции планируется привлечь страны, без которых проведение Игр является невозможным.

25 января 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских спортсменов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.