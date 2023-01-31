Поздняков призвал НОК Украины отказаться от идеи бойкота ОИ в Париже

"В первую очередь, я бы хотел отметить, что ОКР в своей деятельности строго соответствует Олимпийской хартии, делает в этой части все необходимое, чтобы основополагающие цели и миссия МОК действовали на территории РФ. В этой части не в наших традициях давать комментарии на комментарии, но мы исходим из того, что в нашей современной истории любые попытки бойкота Олимпийских игр никогда не приводили к успеху страны, которая их принимала. Мы призываем украинских коллег отказаться от подобной практики бойкотов", - сказал Поздняков.