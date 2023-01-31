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5 часов назад

Поздняков призвал НОК Украины отказаться от идеи бойкота Олимпийских игр в Париже

ТАСС

Попытки бойкота Олимпийских игр никогда не приводили к успеху страны, поэтому Олимпийский комитет России (ОКР) призывает Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины воздержаться от подобной практики. Об этом во вторник журналистам заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

Поздняков призвал НОК Украины отказаться от идеи бойкота ОИ в Париже
Фото: РИА НовостиРИА Новости

26 января министр молодежи и спорта Украины, президент НОК страны Вадим Гутцайт на своей странице в "Фейсбуке" (Facebook, запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) заявил о том, что НОК Украины не исключает отказа от выступления на Олимпиаде, если не будет продлен запрет на участие россиян и белорусов в международных соревнованиях.

"В первую очередь, я бы хотел отметить, что ОКР в своей деятельности строго соответствует Олимпийской хартии, делает в этой части все необходимое, чтобы основополагающие цели и миссия МОК действовали на территории РФ. В этой части не в наших традициях давать комментарии на комментарии, но мы исходим из того, что в нашей современной истории любые попытки бойкота Олимпийских игр никогда не приводили к успеху страны, которая их принимала. Мы призываем украинских коллег отказаться от подобной практики бойкотов", - сказал Поздняков.

Ранее президент МОК Томас Бах в интервью германскому изданию "Шпигель" заявил, что угроза бойкота Олимпиады со стороны НОК Украины не соответствует миссии МОК.

МОК 25 января предложил допустить российских и белорусских спортсменов, которые не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО), до международных соревнований в нейтральном статусе при выполнении ряда условий. В феврале прошлого года МОК рекомендовал не допускать россиян и белорусов до турниров, большинство спортивных федераций прислушались к рекомендациям.

Около спорта,Вадим Гутцайт,Томас Бах,Станислав Поздняков,
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