Поздняков: выработка критериев допуска спортсменов РФ займет у МОК больше месяца

Спортивные федерации ведут консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК) по условиям допуска российских спортсменов до международных соревнований, их выработка займет от одного месяца. Об этом журналистам во вторник заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков .

"Сейчас международными спортивными федерациями ведутся консультации с МОК, на их основе будут выработаны условия и подходы, которые позже МОК опубликует. В настоящий момент политическая составляющая является неприемлемой для международного олимпийского движения", - заявил Поздняков.

"МОК продолжает консультации с международными федерациями по вопросу олимпийской квалификации. В каждом виде спорта уникальная ситуация, поэтому достаточно сложно подойти к универсальному подходу. На эту работу МОК выделил как минимум месяц", - добавил глава ОКР.

В конце февраля 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в связи с событиями на Украине. 25 января 2023 года МОК выступил с новой рекомендацией, предложив допустить до международных соревнований в нейтральном статусе спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции. Поздняков отметил, что МОК не требует от российских спортсменов осуждать спецоперацию.