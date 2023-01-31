Тарасова отреагировала на идею Польши создать коалицию против участия России в ОИ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на заявление министра спорта Польши Камиля Бортничука о создании коалиции нескольких стран с целью помешать российским и белорусским спортсменам принять участие в летних Олимпийских играх в Париже.

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«Они нас ненавидят. Поляки нас всегда не любили. Но мы будем выступать под нейтральным флагом», — передает слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

Бортничук ранее рассказал о намерении совместно с Великобританией создать коалицию, направленную против участия россиян и белорусов в Олимпийских играх — 2024, которые пройдут в Париже. По его словам, к участию в коалиции планируется привлечь страны, без которых проведение Игр является невозможным.

25 января 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских спортсменов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.