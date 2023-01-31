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1 час назад

Олимпийская чемпионка Латынина рассказала о своем самочувствии после инсульта

Илья Родин

Лариса Латынина, девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, рассказала, что врачи выписали ее из больницы. Об этом пишет РИА «Новости».

Олимпийская чемпионка Латынина рассказала о своем самочувствии после инсульта
Фото: РамблерРамблер

«Меня уже выписали из больницы, чувствую себя абсолютно нормально», - уточнила чемпионка.

Директор Спортивной школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной Ольга Коркич сообщила ранее, что Лариса Семеновна покинула клинику, в которой находилась около месяца после перенесенного микроинсульта.

Напомним, что 88-летняя Лариса Латынина является рекордсменкой по количеству завоеванных медалей на Олимпийских играх по спортивной гимнастике среди женщин и мужчин. В ее активе девять золотых медалей, пять серебряных, четыре бронзовые.

Около спорта,Лариса Латынина,
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