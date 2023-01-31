Олимпийская чемпионка Латынина рассказала о своем самочувствии после инсульта

Лариса Латынина, девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, рассказала, что врачи выписали ее из больницы. Об этом пишет РИА «Новости».
«Меня уже выписали из больницы, чувствую себя абсолютно нормально», - уточнила чемпионка.
Директор Спортивной школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной Ольга Коркич сообщила ранее, что Лариса Семеновна покинула клинику, в которой находилась около месяца после перенесенного микроинсульта.
Напомним, что 88-летняя Лариса Латынина является рекордсменкой по количеству завоеванных медалей на Олимпийских играх по спортивной гимнастике среди женщин и мужчин. В ее активе девять золотых медалей, пять серебряных, четыре бронзовые.