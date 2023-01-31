Олимпийская чемпионка Латынина рассказала о своем самочувствии после инсульта

Лариса Латынина, девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, рассказала, что врачи выписали ее из больницы. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: Рамблер Рамблер

«Меня уже выписали из больницы, чувствую себя абсолютно нормально», - уточнила чемпионка.

Директор Спортивной школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной Ольга Коркич сообщила ранее, что Лариса Семеновна покинула клинику, в которой находилась около месяца после перенесенного микроинсульта.