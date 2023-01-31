МОК исключил допуск россиян к соревнованиям с флагом и гимном

Международный олимпийский комитет исключил допуск российских спортсменов к международным соревнованиям с использованием государственных флага и гимна. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что 25 января 2022 года глава ОКР Станислав Поздняков заявил о категорическом несогласии с любыми ограничениями, дополнительными требованиями и санкциями, которые касаются национальной принадлежности российских спортсменов.

В МОК пояснили, что «санкции против российского и белорусского государств и правительств не подлежат обсуждению».

Ограничительные меры против России и Белоруссии были единогласно подтверждены на недавнем Олимпийском саммите 9 декабря 2022 года, уточнили в организации.

Соответственно, подчеркнули в МОК, российские и белорусские флаги, гимны, цвета или какие-либо другие опознавательные знаки не будут демонстрироваться ни на одном турнире или встрече, включая места их проведения.