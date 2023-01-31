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4 часа назад

МОК исключил допуск россиян к соревнованиям с флагом и гимном

Илья Родин

Международный олимпийский комитет исключил допуск российских спортсменов к международным соревнованиям с использованием государственных флага и гимна. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что 25 января 2022 года глава ОКР Станислав Поздняков заявил о категорическом несогласии с любыми ограничениями, дополнительными требованиями и санкциями, которые касаются национальной принадлежности российских спортсменов.

Поздняков: выработка критериев допуска российских спортсменов займет у МОК больше месяца

В МОК пояснили, что «санкции против российского и белорусского государств и правительств не подлежат обсуждению».

Ограничительные меры против России и Белоруссии были единогласно подтверждены на недавнем Олимпийском саммите 9 декабря 2022 года, уточнили в организации.

Соответственно, подчеркнули в МОК, российские и белорусские флаги, гимны, цвета или какие-либо другие опознавательные знаки не будут демонстрироваться ни на одном турнире или встрече, включая места их проведения.

Кроме того, ни один российский государственный чиновник не должен быть приглашен или аккредитован на любое международное спортивное мероприятие, резюмировали в пресс-службе.

Около спорта,Видео,Станислав Поздняков,
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