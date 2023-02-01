Журова: украинцы не услышат призыв не бойкотировать ОИ-2024

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что на Украине не последуют призыву отказаться от бойкота Олимпийских игр 2024 года в Париже. Как сообщает ТАСС, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту подчеркнула, что сейчас для украинцев россияне «вообще не спортсмены».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Напомним, что во вторник, 31 января, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков призвал Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины отказаться от идеи бойкота ОИ-2024.

По словам члена Госдумы, сейчас в Киеве не хотят, чтобы представители России попали на грядущую Олимпиаду.

«Мы для них сейчас вообще не спортсмены. Взять хотя бы то, что случилось c футболистом Русланом Малиновским, который пожал руку Александру Головину. Украинцы Малиновского уже анафеме предали, он теперь оправдывается», — отметила она.

Журова добавила, что спортсмены могут быть не согласны с позицией властей страны, однако никогда об этом не говорят. Чемпионка считает, что Поздняков сделал правильный призыв к Украине, однако там его «даже рассматривать не будут».