Журова: украинцы не услышат призыв не бойкотировать ОИ-2024

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что на Украине не последуют призыву отказаться от бойкота Олимпийских игр 2024 года в Париже. Как сообщает ТАСС, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту подчеркнула, что сейчас для украинцев россияне «вообще не спортсмены».
Напомним, что во вторник, 31 января, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков призвал Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины отказаться от идеи бойкота ОИ-2024.
По словам члена Госдумы, сейчас в Киеве не хотят, чтобы представители России попали на грядущую Олимпиаду.
«Мы для них сейчас вообще не спортсмены. Взять хотя бы то, что случилось c футболистом Русланом Малиновским, который пожал руку Александру Головину. Украинцы Малиновского уже анафеме предали, он теперь оправдывается», — отметила она.
Журова добавила, что спортсмены могут быть не согласны с позицией властей страны, однако никогда об этом не говорят. Чемпионка считает, что Поздняков сделал правильный призыв к Украине, однако там его «даже рассматривать не будут».
Генеральная ассамблея Национального олимпийского комитета Украины рассмотрит возможность бойкота ОИ-2024 3 февраля. Причиной такого шага стала новая рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК), который предложил допустить до международных соревнований спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции.