Москвичи теперь могут оформить карту болельщика в любом центре госуслуг

"Теперь жители Москвы могут оформить персонифицированную электронную карту болельщика в один этап в любом удобном офисе "Мои Документы". Раньше надо было сначала зарегистрировать заявление на портале gosuslugi.ru, а затем подтвердить свою личность в одном из семи флагманских офисов или Дворце госуслуг на ВДНХ. На приеме специалисты сделают фотографию заявителя, которая будет отображена в карте болельщика. Для детей младше 14 лет оформить карту могут их родители или иные законные представители", - отметили в пресс-службе.