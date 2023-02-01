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4 часа назад

Москвичи теперь могут оформить карту болельщика в любом центре госуслуг

ТАСС

Карту болельщика теперь можно получить в любом столичном центре госуслуг. Для подачи заявления потребуется документ, удостоверяющий личность, и наличие учетной записи на портале "Госуслуги", сообщили ТАСС в среду в пресс-службе "Мои Документы".

Москвичи теперь могут оформить карту болельщика в любом центре госуслуг
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"Теперь жители Москвы могут оформить персонифицированную электронную карту болельщика в один этап в любом удобном офисе "Мои Документы". Раньше надо было сначала зарегистрировать заявление на портале gosuslugi.ru, а затем подтвердить свою личность в одном из семи флагманских офисов или Дворце госуслуг на ВДНХ. На приеме специалисты сделают фотографию заявителя, которая будет отображена в карте болельщика. Для детей младше 14 лет оформить карту могут их родители или иные законные представители", - отметили в пресс-службе.

Кроме этого, услуга по оформлению персонифицированной карты болельщика по-прежнему доступна в электронном виде. В таком случае после подачи заявления на портале "Госуслуги" придет уведомление о посещении центра госуслуг для подтверждения личности (в течение 5 минут). Пройти идентификацию личности теперь можно в любом удобном офисе "Мои Документы". При этом посещать центр госуслуг детям для идентификации не требуется. Районные центры госуслуг открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ - с 10:00 до 22:00.

Карта необходима для посещения спортивных мероприятий российской премьер-лиги - для покупки билетов и абонементов, которые автоматически появятся в личном кабинете в специальном разделе.

Около спорта,ВДНХ,
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