Призер Олимпиады Захаров надеется на скорый допуск к международным турнирам

Олимпийскому чемпиону по шорт-треку и серебряному призеру Игр по конькобежному спорту Руслану Захарову хотелось бы соревноваться с лучшими спортсменами, поэтому он надеется на скорый допуск россиян к международным турнирам. Об этом Захаров рассказал ТАСС в среду.
"Я 17 лет выступал на Кубках мира и чемпионатах мира, поэтому этот год для меня новый. Настраивать себя на соревнования нужно тоже чуточку по-другому, - сказал Захаров. - Я не совсем доволен тем, как я подхожу к стартам, пока не могу сказать, что научился настраиваться на этапы Кубка России. Следующий сезон будет определяющим, хочется скорее вернуться на международную арену. Мы часто боремся за места на пьедестале на международных стартах, как бы это громко ни звучало, лучшие должны соревноваться с лучшими, поэтому хочется бегать там".
"Конечно, слежу за Кубком мира. Но в конькобежном спорте сложно сравнивать секунды - катки везде разные, качество льда везде разное, не будем кривить душой, мотивация у спортсменов на Кубке мира и на Кубке России совершенно разная, особенно для тех, кто много лет подряд выступал только на международных стартах", - добавил он.
1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.
Захарову 35 лет, как шорт-трекист он стал олимпийским чемпионом (2014) и трехкратным чемпионом Европы (2013, 2014, 2015). В качестве конькобежца спортсмен выиграл серебро Олимпийских игр (2022) и две бронзы на чемпионате мира на отдельных дистанциях (2020, 2021).