Призер Олимпиады Захаров надеется на скорый допуск к международным турнирам

"Я 17 лет выступал на Кубках мира и чемпионатах мира, поэтому этот год для меня новый. Настраивать себя на соревнования нужно тоже чуточку по-другому, - сказал Захаров. - Я не совсем доволен тем, как я подхожу к стартам, пока не могу сказать, что научился настраиваться на этапы Кубка России. Следующий сезон будет определяющим, хочется скорее вернуться на международную арену. Мы часто боремся за места на пьедестале на международных стартах, как бы это громко ни звучало, лучшие должны соревноваться с лучшими, поэтому хочется бегать там".