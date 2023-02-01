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1 час назад

Генеральный секретарь Федерации киокушин России Увицкий погиб в зоне СВО

ТАССиещё 9

Генеральный секретарь Федерация киокушин России Сергей Увицкий погиб во время участия в специальной военной операции (СВО) при выполнении боевой задачи в Донбассе. Об этом в среду сообщила пресс-служба Федерации киокушин России.

Глава Федерации карате-киокушин России погиб в зоне СВО
Фото: пресс-служба Федерации киокушин Россиипресс-служба Федерации киокушин России

41-летний Увицкий участвовал в СВО в отряде добровольцев Российского союза боевых искусств "Союз".

"Сергей всегда отличался несгибаемой волей на пути к цели и никогда не пасовал перед трудностями, - говорится в сообщении. - Поэтому, завершив славную спортивную карьеру и став одним из руководителей Федерации киокушин России, он в числе первых принял решение отправиться в зону СВО на защиту нашей Родины".

Увицкий является серебряным призером чемпионата Европы 2010 года, чемпионом и многократным призером первенств России.

В новость внесена правка (12:36 мск) - передается с исправлением названии организации в заголовке и лиде, верно - Федерация киокушин России.

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