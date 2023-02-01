Глава Федерации карате-киокушин России погиб в зоне СВО

"Сергей всегда отличался несгибаемой волей на пути к цели и никогда не пасовал перед трудностями, - говорится в сообщении. - Поэтому, завершив славную спортивную карьеру и став одним из руководителей Федерации киокушин России, он в числе первых принял решение отправиться в зону СВО на защиту нашей Родины".