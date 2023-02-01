Президент ИИХФ: МОК обозначил два условия для возвращения России

«МОК выставил два условия [для возвращения российских спортсменов]. Одно касается следования антидопинговым правилам. На данный момент мы не знаем, как проходит контроль допинга в России, только по этой теме много вопросов. Второе условие касается того, что спортсмены не должны продвигать спецоперацию (*изменено в соответствии с официальной формулировкой ВС РФ), но нам оно не совсем понятно. Поэтому в середине февраля у нас намечена встреча с МОК. Что должны сделать спортсмены, подписать какую-то бумагу или что? У нас много вопросов к МОК», — цитирует Тардифа финское издание Iltalehti.