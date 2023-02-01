Карякин прокомментировал заявление МОК

Как вести себя нашим олимпийцам, если МОК реально утвердит эти требования? Здесь каждый решает сам за себя. Я не вправе давать советы другим спортсменам. С одной стороны, жалко ребят, поскольку многие из них стремятся попасть на Олимпиаду. И если пропускают её, то это большой удар для них. Потому что они очень много тренируются и готовятся к этому всю жизнь. С другой стороны, государство должно организовывать свои игры, внутри страны или совместно с дружественными странами. И давать компенсации отстранённым от международных стартов спортсменам. Причем необязательно денежные компенсации, а в плане наличия турниров и возможностей для того, чтобы спортсмены могли заниматься своим любимым делом», — приводит слова Карякина «Известия».