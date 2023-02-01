В Финляндии Романа Ротенберга заподозрили в помощи отцу в обходе санкций

В Финляндии Романа Ротенберга заподозрили в помощи отцу Борису Ротенбергу в обходе санкций.

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Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

По информации издания, в сентябре 2022 года на счета налоговой службы Финляндии поступило два перевода от Романа Ротенберга на общую сумму около 120 000 евро. Деньги предназначались для уплаты налога за спа-отель Långvik Congress Wellness в Киркконумми.

Как сообщил юрист Ротенберга Микко Мантере, финская полиция подозревает, что данный перевод является грубым нарушением нормативно-правовых актов. Главного тренера СКА и первого вице-президента ФХР подозревают в том, что он помогал своему отцу Борису Ротенбергу обходить санкционное законодательство.

26 января суд в Хельсинки рассмотрел заявление Центральной криминальной полиции Финляндии о конфискации уплаченного налога на имущество в размере 120 000 евро.

«Необычно для финского законодательства, что средства были конфискованы у налоговой службы, а не у моего клиента», – сказал Мантере.

Отмечается, что суд продлил рассмотрение дела до середины мая.

Напомним, осенью 2022 года управление по взысканию долгов арестовало акции компании Långvik Capital и ее доли в двух других компаниях. Власти, таким образом, получили контроль над пакетами акций компании «Хельсинки Холл», известной как «Хартвалл Арена», и курорта Långvik Spa в Киркконумми.