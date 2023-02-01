Уткин отреагировал на слова Кокорина про тюрьму

«Кокорин — настоящий придурок. Ну вот как человек может говорить такие вещи? В моей юности так некоторые говорили об армии. Когда ещё два года служили. И из институтов забирали. Но таков был закон. Ты просто дорастал до 18, приходила пора. Но сейчас вот этот кретин говорит, что каждому мужику полезно отсидеть.